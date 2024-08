Notre planète vit à crédit dès ce jeudi

Si ce 1er août est jour de fête dans toute la Suisse, il ne l’est pas forcément pour notre planète. Cette date est synonyme de jour de dépassement de la Terre. En d’autres termes, le monde ne suffit plus pour couvrir notre besoin en ressources naturelle annuelles.

Dans les années 70, le jour du dépassement de la terre, comme Greenpeace l’appel dans son communiqué, n’intervenait qu’en décembre. Aujourd’hui, il arrive déjà au 214e jour de l’année, ce qui signifie que nous avons besoin de 1,75 planète pour répondre à nos besoins en ressources naturelles telles que l’eau, les terres arables ou encore les forêts.

L’ONG met en avant des études du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) qui avance qu’une vie écologique et socialement équitable est possible pour plus de 10 milliards d’êtres humains, pour autant que tout le monde ait un niveau de vie adéquat. Greenpeace souligne ainsi l’importance de renoncer aux combustibles fossiles et de réorienter l’agriculture en faveur d’une alimentation essentiellement végétale. /comm-lge