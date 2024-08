Les brunchs du 1er août ont à nouveau attiré des milliers de personnes dans toute la Suisse. Certaines fermes jurassiennes ont accueilli également de nombreux gourmands. Plus de 450 personnes ont dégusté des produits du terroir à la ferme des Ravières à Boécourt ce jeudi. Près d’une trentaine de bénévoles étaient à pied d’œuvre pour mettre en place cet évènement qui se veut rassembleur et qui, comme dans toutes les autres fermes, a pour but de fêter la Suisse. /lge