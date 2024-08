Une vie au service de La Poste

Tout a commencé le 4 août 1975. Alors qu’il avait terminé l’école, son papa lui a suggéré de se tourner vers La Poste : « j’ai essayé et je ne suis jamais parti », confie-t-il. Après un passage d’une année à Genève et de presque dix ans à Bienne, c’est à Moutier qu’il termine sa carrière. En autant d’années de travail, il aura vu le géant jaune évoluer, se tourner vers le numérique, mais il l’assure, « j’ai eu les plus belles années de ma carrière », confie-t-il.

À l’heure du repos, il compte bien ne pas s’arrêter là. « Je vais faire un peu de vélo », mais aussi « aider ma femme à porter des publicités », explique Michel Bugnon en souriant. Finalement, il quittera la Prévôté pour un grand projet. Celui de s’installer au Cameroun, le pays d’origine de sa femme. /vfe