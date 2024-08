KAHFA sort un nouvel album

« Le poison & la reine », c’est le nom du nouvel album de KAHFA. Après un premier EP, le duo jurassien de rock alternatif, de fuzz plus précisément, composé de Théo Burri et Claudio Peragine sort son deuxième opus. Avec dix titres principalement en français, cet album parle des dérives de l’ésotérisme et de la montée des extrêmes. Il a été signé par le label italien Argonauta Records, label très reconnu pour ce style musical. « Ça nous offre une vitrine énorme sur le monde », affirme le chanteur et guitariste de KAHFA Théo Burri qui avoue qu’il est difficile de se démarquer.