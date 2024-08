Frissons à Porrentruy sous la plume de Nicolas Feuz

S’imprégner du lieu

Pour faire frissonner son public, l’auteur neuchâtelois s’est imprégné de Porrentruy et plus particulièrement de son circuit secret. « Je me suis focalisé sur le circuit secret que je suis allé suivre », raconte Nicolas Feuz. « Je me déplace toujours sur les lieux sur lesquels j’écris », explique-t-il. « Black justice 4.0 » sortira en librairie le 21 août aux éditions Auzou. La librairie Mille et une histoires à Porrentruy proposera un après-midi d'animations et une dédicace le jour-j (13h30-18h30). /mmi