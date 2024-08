Un enfant de Courgenay à la tête de Patrimoine suisse

Un Jurassien a pris la tête de Patrimoine suisse. David Vuillaume, enfant de Courgenay, est depuis le 1er août le nouveau secrétaire général de l’organisation basée à Zurich et qui défend principalement le patrimoine bâti et les paysages. L’Ajoulot fait donc son retour en Suisse après avoir dirigé la Fédération allemande des musées. Le Jura qui l’a vu grandir est sans aucun doute à l’origine de sa passion pour le patrimoine, raconte David Vuillaume : « Quand j’étais enfant, on allait visiter des musées tout le temps, que j’en ai envie ou pas d’ailleurs. » Il ajoute : « Ma première expérience qui m’a vraiment marqué dans le domaine de la culture, c’est au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy », se souvient celui qui, alors étudiant au Lycée cantonal, effectuait quelques heures de gardiennage au sein de l’institution bruntrutaine et avait reçu la clé du musée des mains de la conservatrice, « un moment-clé », plaisante David Vuillaume.