Des mélodies centenaires dans les mains de jeunes talents

Le duo composé de la Bâloise Anna Schultsz et de la pianiste italienne Chiara Opalio s’est produit en second avec notamment la Sonate No 3 de Beethoven. Enfin, la pianiste française Stella Legras a clôturé cet après-midi découverte en interprétant des morceaux de Fauré, Beethoven et Chopin.