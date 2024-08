Appel aux ménages pour une étude sur la consommation d’électricité

Appel aux ménages alimentés en électricité par La Goule SA, une étude menée par l’Université de Neuchâtel et financée par l’Office fédéral de l’énergie a besoin de participants. Le but : connaître les habitudes de consommation des ménages et trouver des leviers d’action pour les motiver à réduire. L’un de ces leviers pourrait être la prise de conscience, en ayant sous les yeux les statistiques de sa propre consommation. C’est ce que propose l’application « Infineed », reliée à un compteur intelligent.

C’est là qu’intervient la Société des Forces électriques de La Goule SA, qui alimente notamment les ménages de localités du Vallon de St-Imier et des Franches-Montagnes. « Il y a dix ans, quelqu’un a eu l’idée d’installer des compteurs intelligents pour les clients de La Goule, c’est l’un des premiers réseaux à permettre cette visualisation de la consommation au quart d’heure près, ce qui est très utile pour exploiter les données à des fins de recherche comme c’est le cas ici », explique Laurent Raeber, directeur de Swiss Energy Park et de la Société Mont-Soleil.

Données visualisables

Pour les ménages qui participent à l’étude, les données de leur compteur seront collectées par les chercheurs et retranscrites sous forme de statistiques, histoire d’être lisibles et compréhensibles. « On essaye de traduire ces kilowatt-heure qui ne sont pas forcément évident à comprendre et surtout à relier avec des gestes du quotidien », souligne Adrien Holzer, directeur de l’Institut du Management de l’information à l’Université de Neuchâtel. Les participants peuvent s’inscrire jusqu’au 11 août, avec quelques cadeaux à la clé. L’application Infineed est à télécharger gratuitement. /jse