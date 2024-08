Montrer une œuvre de Gustave Courbet sans rougir

Le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy peut être fier de conserver des tableaux de Gustave Courbet et de Jan Brueghel. Ils proviennent d’un legs d’une Bruntrutaine établie à Zurich et qui est décédée en 1967. En 2019, ces œuvres de grands maîtres ont refait surface et ont attiré l’attention de la conservatrice. Acquise dans les années critiques de la Seconde Guerre mondiale, la cinquantaine d’objets d’art était au centre d’une recherche de provenance afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas de tableaux spoliés par les nazis. Le rapport, rendu dernièrement, écarte cette possibilité. Les analyses, financées par l’Office fédéral de la culture et menées par l’historienne Laura Stocker, n’ont pas permis de « retrouver des papiers qui permettent d’innocenter parfaitement cette collection, mais aucun qui ne permette non plus de l’incriminer », relève Anne Schild. La conservatrice de l’institution de Porrentruy assure que l’experte a effectué toutes les recherches possibles dans des archives publiques et privées.