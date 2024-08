Réunir la population de Haute-Sorne dans une maison de quartier

Haute-Sorne veut rapprocher ses citoyens. La commune souhaite créer une maison de quartier où les générations pourront se mélanger et se rencontrer. Le projet est dans une phase préliminaire qui se déroulera jusqu’à l’été prochain et ne dispose pas encore de bâtiment. Il s’adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées et à la population marginalisée. La commune a engagé trois travailleurs sociaux pour mettre sur pied plusieurs événements afin de sonder les besoins de ces différentes catégories.