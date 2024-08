Courtételle met un vélo cargo en libre-service

Courtételle innove en matière de mobilité douce. La commune met dès à présent un vélo cargo en libre-service. Il s’agit d’une première dans le Jura, selon le communiqué transmis mercredi par la commune. Cette initiative vise à promouvoir un mode de vie plus respectueux de l'environnement et à encourager les achats de proximité. Elle est le fruit d’une collaboration entre la commune, la coopérative Les Voisins, l’Association Transport et Environnement et plusieurs commerçants. Le vélo cargo sera disponible en libre-service à un prix symbolique. « Grâce à sa capacité de transport, les utilisateurs pourront aisément transporter des marchandises, leurs affaires au tri, ou encore effectuer divers trajets sans recourir à la voiture », mentionne le communiqué. Pour accéder à ce service, une inscription au magasin de vélo Joliat Cycles est actuellement nécessaire, en attendant la mise en service d’une application. Le projet est en phase test et sera adapté en fonction du succès rencontré. /comm-emu