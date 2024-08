De l’argent lié à l’impôt des frontaliers bientôt disponible pour les communes

Les communes jurassiennes pourront bientôt profiter du versement compensatoire français de la Confédération effectué au canton du Jura. Ce dernier concerne l’impôt des frontaliers pour les salaires brut 2023. Selon un communiqué publié ce mercredi par le canton, le versement est en cours à la Banque nationale suisse et les communes en bénéficieront dans le courant du mois d’août. Cela représente pour l’année 2023 un montant de plus de 39 millions de francs, soit trois de plus qu’en 2022. Cette augmentation traduit la conjoncture favorable qui a prévalu l’an dernier. /comm-lge