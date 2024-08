Katherine Choong et son compagnon stars d'un film qui « donne le vertige »

Vous pourriez bien avoir le vertige derrière votre écran... Le réalisateur Nicolas Falquet a suivi la grimpeuse jurassienne Katherine Choong et son compagnon Jim Zimmermann dans l'un de leur plus grand défi : tenter l'ascension de Fly, une paroi située à Lauterbrunnen, haute de 550 m et qui résiste à de nombreux grimpeurs. Entre l'automne 2022 et l'automne 2023, Nicolas Falquet a suivi le couple dans ses galères et ses réussites. Le réalisateur a capturé ce moment de vie dans « L'Envol » qui sera projeté ce mercredi soir au Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD). La réalisation d'un tel film a demandé quelques prouesses techniques et physiques à Nicolas Falquet qui a d’abord retrouvé les deux grimpeurs à Engelberg, sur « un rappel assez technique. (…) Une approche compliquée avec un sac à dos, du gros matériel. Et là je me suis rendu compte qu’ils avaient le sourire en coin et que c’était un peu une épreuve du feu », se souvient Nicolas Falquet. « Pour valoriser leur effort, il fallait trouver le bon outil. J’avais envie de me mettre ce défi d’amener une grue et de les filmer pendant cette ascension », raconte-t-il, alors que le film propose des images au plus près de la paroi. « J’ai envie que ce film donne un peu le vertige. Moi, j’ai un peu le vertige, donc autant partager ça », résume le réalisateur.