Crapauds calamites et accoucheurs se plaisent à la Ballastière

Concrètement, les « flaques » dans lesquelles il y a de l’activité sont déterminées en début d’année par l’ENV. Elles sont ensuite mises sous protection, toujours avec l’accord des Matériaux. « Et si ce n’est pas ok pour eux, on peut déplacer les têtards par exemple », explique Emilie Lopez.

Le crapaud calamite, en danger, et le crapaud accoucheur, vulnérable, sont tous deux sur la liste rouge des amphibiens en Suisse. Ces deux batraciens se développent bien sur le site près des Matériaux à Delémont car ils trouvent des conditions propices, soit notamment peu de végétation et peu de concurrence avec les autres espèces.