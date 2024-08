La librairie Point-Virgule baisse le rideau

Avec la fermeture du Point-Virgule, c'est surtout une nouvelle vitrine vide qui « décorera » le centre-ville prévôtois. Une triste tendance qui ne concerne d'ailleurs pas que Moutier souligne Nathalie Knuchel, qui habite Bienne où la situation n'est pas rose non plus. Au-delà de sa situation personnelle, la libraire déplore cette tendance négative et le fatalisme qu'elle entraîne chez les citoyennes et citoyens.