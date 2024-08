La route Alle-Miécourt menacée par l’érosion

L’érosion menace la route cantonale entre Alle et Miécourt. Le Service jurassien des infrastructures a publié ce jeudi dans le Journal officiel une demande de permis de construire pour consolider la berge de l’Allaine alors que le talus s’affaisse le long de la route et pourrait atteindre la stabilité du tronçon. La nécessité de réaliser ces travaux est connue depuis de nombreux mois, preuve en est la balise rouge et blanche en place depuis près de deux ans au bord de la route entre Alle et Miécourt.





Début des travaux cet automne

Concrètement, les travaux visent à consolider la berge droite de l’Allaine et redéfinir son lit pour stopper l’érosion actuelle qui menace la structure de la route. Le tronçon instable s’étend sur 140 m et compte deux poches d’érosion. Enrochement, plantation et ensemencement sont prévus. Les travaux pourraient débuter fin septembre-début octobre, a précisé à RFJ le Service jurassien des infrastructures (SIN). Le calendrier sera contraint par la période de frai des poissons. Le chantier est en effet réalisé en collaboration avec l’Office de l’environnement. Le coût des travaux dépasse 150'000 francs, pris en charge entièrement par le canton. Les oppositions peuvent être transmises jusqu’au 9 septembre.

Des travaux similaires sont prévus l’année prochaine entre Courchavon et Courtemaîche. A l’échelle jurassienne, l’Allaine, le Doubs et la Scheulte, proches des routes, font l’objet d’interventions ponctuelles, a encore expliqué le SIN. /mmi