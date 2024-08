Une démarche pour limiter la consommation de sucre

Changer ses habitudes alimentaires, sans se frustrer. C’est un des objectifs de Fanny Meier, coach sportive de Delémont, qui a lancé le concept « aOUT le sucre ». Cette démarche a pour but de sensibiliser la population à la surconsommation de cette substance et d’essayer de la réduire au maximum pour des raisons de santé. « On consomme beaucoup trop de sucre. Les recommandations de l’OMS sont de 50g par jour maximum et en Suisse, la moyenne est à plus de 100g. C’est donc une énorme différence. Il ne faut pas oublier non plus que le sucre favorise l’obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète de type II », explique Fanny Meier.