Des chevaux sont à nouveau à vendre au Marché-Concours

La tente des chevaux à vendre est de retour au Marché-Concours. La Fédération jurassienne d’élevage chevalin (FJEC) met en vente dix équidés de la race franches-montagnes durant le week-end à Saignelégier. Cela faisait deux éditions que ce n’était pas arrivé, et même cinq ans si l’on prend en compte les annulations dues au Covid. La Fédération peut donc à nouveau remplir sa mission. « C’est quand même notre rôle de mettre en valeur l’élevage jurassien et ses chevaux », apprécie Chantal Oppliger. La coordinatrice des ventes pour la FJEC nous a indiqué samedi que des contacts et des essais de chevaux se sont réalisés. « Beaucoup de ventes se font les jours après le Marché-Concours », précise-t-elle. /nmy