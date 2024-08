L’H-JU soigne son accueil des patients en situation de handicap

L’Hôpital du Jura se dote d’une charte pour une prise en charge adaptée et respectueuse des personnes en situation de handicap. Il a créé ce document avec la collaboration de l’association Insieme Jura et du foyer Les Fontenattes. La démarche permet notamment de clarifier et valoriser le rôle des proches aidants lors d’un séjour hospitalier.

A titre d’exemple, l’appui de ces derniers aidera le personnel soignant à relever plus aisément les défis liés à la perception des émotions ou de la douleur de patients présentant un handicap mental, psychique ou sensoriel. « La présence et l’expérience du proche seront extrêmement utiles dans la prise en charge. Un proche ne remplacera pas le corps médical, mais pour ce qui est de l’accompagnement et des habitudes de vie, l’appui sera précieux. On permettra aux proches d’être présents 24 heures sur 24 s’ils le souhaitent. C’était déjà le cas, mais cette possibilité est désormais consolidée. Pour les soignants, cette charte est rassurante », explique Catherine Citherlet, directrice des soins et responsable du service « Qualité » de l’H-JU.

L’Hôpital du Jura et ses partenaires ont également créé une fiche d’admission « handicap » pour donner au corps médical des informations détaillées sur les besoins spécifiques des patients. « On connaîtra tout de suite les habitudes de vie de la personne et ce qui est le plus important pour elle. Cette fiche sera très aidante. Nous aurons également une forte plus-value pour la prise de décision. Le proche du patient pourra y participer », précise Catherine Citherlet.

Pour l’H-JU, Insieme Jura et les Fontenattes, ce modèle de communication que constitue la charte a pour but d’apporter les meilleurs soins possibles aux personnes en situation de handicap, qui disposent des mêmes droits que n’importe quel autre patient. /comm-rch