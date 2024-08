La 9ème édition du Graitricks parée au décollage

« Viens J’te dis ! » C’est avec leur devise chevillée au corps que les organisateurs du Graitricks ont présenté, mardi, le programme de la 9e édition de la manifestation. Celle-ci se déroulera sur les hauts de Moutier, les 23, 24 et 25 août. Au programme, parapente acrobatique, base-jump, largages, speedflying, avion acrobatique, vols biplaces, modélisme ou encore la présence d’une montgolfière. De quoi garder les yeux rivés vers le ciel durant 2 jours.





Des reins solides



70'000 francs, c’est la somme à débourser pour organiser un Graitricks. Par chance, les organisateurs de cette manifestation, rappelons-le gratuite, peuvent compter sur de généreux sponsors, le soutien de la Fédération Suisse de Vol Libre et le Club Vol Libre Jura, ainsi que l’aide précieuse de quelques fidèles bénévoles. « Au fil des années, on a aussi su retirer quelques bénéfices au travers des événements qu’on a pu organiser », explique Nadia Meier, responsable administrative du Graitricks. Pas de quoi virevolter comme un petit oiseau pour autant. « On ne fait pas d’excès, on a par exemple renoncé à une scène avec des concerts », souligne Yannick Althaus, vice-président du comité d’organisation. Dès lors, pourquoi ne pas rendre la manifestation payante ? « Dans l’esprit Graitricks, ce n’est pas du tout le but et de toute manière, d’un point de vue logistique et pratique, ce serait difficilement réalisable », précise Nadia Meier. À n’en pas douter, si les membres de l’association Graitricks ont la plupart du temps le nez en l’air, ils ont tout de même la tête solidement fixée sur les épaules. « On espère aller au moins jusqu’à la 10e édition pour fêter nos 20 ans », lance encore la responsable administrative.





Besoin de renforts

Pour y arriver, il faudra surtout régler la question des bénévoles. Depuis la crise du Covid, ces derniers sont devenus une denrée rare et le phénomène n’épargne pas le Graitricks. « Actuellement on est pas mal, mais on cherche encore du monde, c’est le gros challenge cette année avec la météo », explique Nadia Meier. Il faut dire que le montage de l’événement commence presque une semaine avant. Il faut donc des volontaires pour mener la tâche à bien et au moins encore une fois autant de monde pour assurer la bonne tenue de la manifestation durant les deux jours de fête. Si en vous sommeille l’âme d’un ou d’une bénévole, vous pouvez vous annoncer auprès des organisateurs directement sur le compte Instagram du Graitricks.





Nouveauté au programme

La formule que le Graitricks propose depuis neuf éditions plaît. Le mélange entre spectacles aériens et animations au sol pour les enfants durant la journée a fait ses preuves. Sans surprise, on retrouvera donc les mêmes grandes lignes cette année. Dans les airs, parapente acrobatique, base-jump, largages, speedflying, vols biplaces, avion acrobatique, modélisme, montgolfière. Au sol, château gonflable, piste de vélo pour les enfants, stand de constructeurs, stands d'écoles de vol libre ou encore stands de voiles recyclées. Et une fois la nuit tombée, restauration, bar et musique, avec cette année les djs régionaux Pooppa, Scargot, Essex Groove et Vinyl Touch. À noter tout de même une nouveauté cette année qui concerne la Graitricks Sprint. Cette course qui propose de monter à pied le Graitery puis décoller afin d’atterrir sur le site de la manifestation, le tout le plus rapidement possible, compte pour la première fois pour le championnat suisse. « Pour nous c’est plus de participants et aussi plus de visibilité », relève Nadia Meier. La preuve, l’édition 2022 comptait une vingtaine d’inscrits. À un peu plus d’une semaine avant le lancement de la cuvée 2024, la Graitricks Sprint compte déjà plus du double d’inscrits. /rme