Un gros tri à effectuer dans la récolte des damassons

Le conseil est de ne mettre en tonneaux que les fruits qui semblent « bons à croquer ». Une fois ce tri effectué, les quantités de damassons espérées en début de saison pourraient être divisées par deux. « Une productrice qui avait annoncé 2 tonnes de damassons pour la production de damassine AOP a effectivement dû revoir ses quantités à une tonne. Il faut viser la qualité du fruit, quand on veut en faire du distillat, c’est ça qui est important », souffle Victor Egger. La FRI a vite trouvé les quelques bras nécessaires via son annonce qu’elle a rapidement retirée après plus d’une cinquantaine d’appels ! La publication, qui précisait que le travail était rémunéré, avait été repartagée plusieurs centaines de fois. /jpi