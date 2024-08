La vigilance sur la route est de mise à l’approche de la rentrée scolaire

Avec le début de la nouvelle année scolaire, de nombreux enfants, pour certain pour la première fois, prennent le chemin de l’école. Les écoliers sont encore en phase d’apprentissage et seul un environnement sûr leur permet de se développer et d’apprendre librement indique la présidente de l’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisses. L’Association transports et environnement et Mobilité piétonne Suisse, à l’initiative de la campagne « Arrêtez-vous pour les écoliers », donnent des conseils aux automobilistes pour éviter tout accident. Les enfants ont plus de mal à évaluer les situations sur la route, mais certains réflexes, comme arrêter complètement son véhicule et ne pas se contenter de ralentir à l’approche d’un passage piéton, rendent la situation plus claire explique le chef de projet de Mobilité piétonne Suisse. Il est également important de rester prudent vis-à-vis- des enfants à vélo. Michael Ritz, expert en sécurité routière, recommande comme règle générale une distance d’au moins 1,5m lors de manœuvres de dépassement. Adapter la vitesse de son véhicule à celle du vélo permet également d’éviter les situations délicates. En 2022, l’Office fédéral de la statistique a recensé un total de 1329 enfants de moins de 15 ans blessés dans des accidents de la route. Une grande partie d'entre eux se trouvaient sur le chemin de l’école./ age