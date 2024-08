Une semaine d’activités pour les enfants de Haute-Sorne

« Le but, avant toute chose, c’était de proposer aux enfants des activités qui soient ludiques pour cette dernière semaine de vacances et pour qu’ils puissent se rencontrer, comme ils viennent de différents villages de Haute-Sorne », explique d’emblée Malik Schaub, animateur socioculturel. Il faut dire que les enfants en question ne s’y sont pas trompés. Ils étaient jusqu’ici quotidiennement quelques dizaines à profiter des différents ateliers culturels et sportifs proposés en matinée par des professionnels du travail social, lundi à Courfaivre, mardi à Glovelier, mercredi à Undervelier et jeudi à Soulce. Nul doute que le succès sera également au rendez-vous vendredi, où des ateliers de danse afro, de basketball et d’art attendront les bambins de 9h à 13h30, et où un repas communautaire où les familles sont conviées aura lieu à 12h.