La Matinale fait sa rentrée !

C’est l’heure de la rentrée pour l’équipe de La Matinale RFJ qui se réjouit de vous retrouver ce lundi. Stéphanie, Marceline et Loïc vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi de 6h à 9h en direct sur RFJ et RFJ.ch. De l’actualité, des jeux, des invités en direct, de la musique, du divertissement et bien sûr beaucoup de bonne humeur vous accompagneront chaque jour pour débuter au mieux votre journée. En plus des chroniques habituelles, La Matinale RFJ vous proposera un nouveau jeu quotidien, Le duo gagnant (7h20). /mmi