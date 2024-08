Un accident sur le pont sur l’A16 à Bassecourt

Un accident de la circulation a impliqué deux voitures sur le pont qui surplombe l’A16 à hauteur de Bassecourt vendredi en début d’après-midi. Un des conducteurs a été blessé et pris en charge par le service ambulancier, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne qui s’est déplacée sur les lieux pour le constat d’usage et pour réguler le trafic. Le pont a été fermé à la circulation durant 1h30 environ, le temps de prendre en charge les véhicules impliqués et de nettoyer la chaussée. /comm-emu