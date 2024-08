Evidanse questionne le rapport au corps

Evidanse a dévoilé vendredi sa saison 2024-2025. Au programme, des spectacles en plein air à Moutier et Saignelégier, mais aussi des représentations moins conventionnelles. Un évènement donnera plusieurs rendez-vous durant l’année. Il s’agit du projet commun entre les différentes institutions culturelles : Meat Market 2.0. Le spectacle de breakdance et danse contemporaine questionne le rapport au corps. Il présente au public des représentations courtes de 20 minutes, mais aussi des versions d’une heure. « Dans les versions longues, on verra davantage la créativité des danseurs de manière individuelle » explique Aurélie Monnier, chargée de communication d’Evidanse. Ce spectacle chorégraphié par Marc Ugolini sera aussi présenté sous forme d’ateliers pour les adolescents.