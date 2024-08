Moutier obtient le label « Commune en santé »

Moutier récompensé pour son engagement en matière de santé publique et d'initiatives communautaires. La Fondation O2 lui a décerné le label « Commune en santé » 3 étoiles, soit le plus haut niveau, selon un communiqué. Cette distinction valorise les mesures développées par la commune prévôtoise pour la prévention et la promotion de la santé de la population. Elle a été remise vendredi soir à l’occasion de la soirée de clôture de l’évènement « Quartier des enfants », mesure qui figure dans le label et qui permet aux enfants et aux familles de passer un moment convivial avant la fin des vacances, autour d’activités sportives, culturelles et ludiques. Il s’agit d’une nouvelle récompense pour Moutier après le prix « Ville en santé » obtenu en 2023. /comm-emu