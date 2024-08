Un souci technique à l’Open Air de Delémont

La technique joue un mauvais tour à l’Open Air de Delémont. Le serveur n’a pas démarré et le film Arthur the King n’a pas pu être diffusé vendredi soir. Les tickets ont été remboursés. Les responsables ont décidé de le reprogrammer samedi à la place de The Fall Guy dans la cour du Château. « C’est un film familial et nous souhaitons que les enfants puissent venir le voir avant de reprendre l’école. Un nouveau serveur va être installé dans la journée, il n’y aura pas de souci pour samedi soir », nous a confié Katia Crelier, la présidente de l’association Open Air. /emu