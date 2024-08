Du Boéchet au vignoble argentin

Du vin argentin avec une touche jurassienne. Les frères Arnaud et Florian Frésard ont grandi au Boéchet et exploitent un vignoble près de Mendoza. L’idée est née en 2019 suite à un voyage universitaire d’Arnaud en Amérique du Sud. L’ainé a embarqué son cadet dans son projet et après avoir commencé en achetant du raisin, le duo a fait l’acquisition l’année passée d’un domaine de 46 hectares, dont 33,8 hectares de vignes. Passionnés de vin et séduits par les paysages argentins, ils sont désormais entourés d’un œnologue, d’un responsable de vignoble et d’un ami pour la vente. L’entreprise veut apporter sa touche dans ce milieu traditionnel, avec un domaine viticole qui reflète l’esprit de la génération des frères Frésard, âgés de 33 et 31 ans : innovant, durable et audacieux, avec comme devise « Transformer le vin en vie ». « Nous souhaitions lancer un projet qui se démarque, tant au niveau du design avec des étiquettes modernes et attrayantes à l’œil, qu’au niveau du style de notre vin qui est frais, fruité et vibrant, et que sur notre focus sur la durabilité, puisque pour chaque bouteille vendue nous plantons un arbre en zone de déforestation », explique Arnaud Frésard.