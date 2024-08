Un bilan positif pour l’Agricool Tour

Une dernière tournée des fermes plus que réussie pour Christophe Meyer. Le chanteur jurassien a bouclé samedi soir l’Agricool Tour. Durant six semaines, il a sillonné les routes de la région en calèche accompagné par la jument Pin-up. Il a donné 34 concerts en l’honneur des vingt ans de son album Jura Zik et l’engouement a plu à l’artiste d’Asuel. « Le bilan final est plus que positif. C’est un rêve de participer à ces tournées. Je joue depuis 20 ans dans une région grande comme un mouchoir de poche et les chansons sont toujours demandées. Je suis le premier surpris de ce succès, alors qu’au départ c’était un pur gag. Ça a changé ma vie ».