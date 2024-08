La rentrée du nouveau directeur

C’est le grand jour pour les élèves et étudiants, les enseignants et les parents aussi d’ailleurs, plus de 10'000 jeunes Jurassiens font leur rentrée ce lundi dans des formations obligatoires et post-obligatoires. Et celui pour qui c’est une rentrée bien particulière, c’est le nouveau directeur du Lycée cantonal de Porrentruy, Olivier Dubail, invité de « La Matinale ». « On ne passe jamais une nouvelle rentrée sans un minimum de stress », affirme celui qui sera entouré de trois nouveaux vice-directeurs. Plusieurs défis attendent Olivier Dubail pour son entrée en fonction : la réforme de la maturité gymnasiale puisque le Jura passera à une formation en 4 ans avant 2035 et la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action numérique notamment. « On sera prêt pour la mise en place de la venue des élèves avec les ordinateurs en 2025 », assure le nouveau directeur. Pour cette rentrée, le Lycée cantonal perd une classe sur 29 et 65% des Jurassiens se tournent vers l’apprentissage. Des chiffres qui n’alarment pas Olivier Dubail : « On a des haut, on a des bas. Cette année est peut-être un bas, mais il y a quelques années en arrière, on avait encore moins d’élèves. » /mmi