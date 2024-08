Travaux de nuit entre Delémont et Moutier

Une fermeture complète de l’autoroute N16 est prévue dès ce lundi soir. Elle s’étendra de Delémont Est à la jonction de Moutier Nord.

L’autoroute entre Delémont Est et Moutier Nord sera fermé de nuit cette semaine. Le trafic ne sera plus possible sur la N16 dès ce lundi entre 21h et 5h du matin en raison de travaux de revêtements, indique le canton du Jura dans un communiqué. Les dates du chantier pourraient être modifiées selon les conditions météorologiques.

L’autoroute sera à nouveau ouverte la nuit dès le vendredi 23 août. Les automobilistes sont invités à utiliser les déviations qui seront mises en place. /comm-cob