Une femme menacée avec un couteau et agressée à Moutier

Une femme a été menacée au couteau et agressée à Moutier. Les faits se sont produits vers 17h15 samedi, indique un communiqué de presse de la police cantonale bernoise publiée lundi. La victime se trouvait à la hauteur de l’Avenue de la Liberté 1 lorsqu’un inconnu l’a abordée pour lui demander de l’argent. L’homme l’a ensuite agressée et menacée avec un couteau. Après cette agression, l’auteur présumé et un groupe de jeunes qui l’accompagnait, dont une à deux filles, se sont enfuis à pied dans une direction inconnue. Légèrement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital pour un contrôle.







Appel à témoins lancé

Dans le cadre de son enquête, la Police cantonale bernoise lance un appel à témoins. L’auteur présumé était vêtu d’un t-shirt blanc avec une inscription sur la partie avant, d’un pantalon noir et d’une casquette noire. Il serait âgé d’environ 15 ans, tout comme les membres du groupe qui l’accompagnait.

Toute personne pouvait fournir des informations en lien avec cette agression sont invitée à appeler la police au 032 324 85 31. /comm-gtr