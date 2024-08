Une nouvelle coopérative doit voir le jour à Charmoille

« Vivre autrement », c’est ce qui motive les premiers membres de la coopérative d’habitation Ecolieu TerrAjoie. L’association du même nom propose de découvrir les lieux à Charmoille, à la Gasse du moulin, ce samedi de 10h à 18h. Un bâtiment agricole désaffecté va être réaménagé pour accueillir des logements, des espaces communs et une salle multifonctionnelle. A terme, une quinzaine de personnes devraient vivre dans les 800 m2. Pour le moment, cinq coopérateurs portent cette initiative, qui a été lancée par Nicolas et Christine Voisard. Le couple de sexagénaires avait envie de changement. Au seuil de la retraite, Nicolas Voisard s’est posé des questions existentielles sur son avenir : « On ne se voyait pas continuer à vivre d’une manière assez classique comme on l’a fait jusqu’à présent, à vivre dans la petite villa familiale qui était devenue déserte ». Soucieux des questions écologiques, les deux Bruntrutains ont décidé de se chercher un mode de vie qui soit respectueux de l’environnement. L’idée a pris petit à petit forme dans ce bâtiment de Charmoille, qui au début rebutait leur fils. Après une première visite, Robin Voisard était terrifié par l’ampleur des travaux. Mais les premières mesures prises par l’ancien propriétaire ont permis de motiver le jeune homme. « Ce qui me motive, c’est vivre autrement. C’est retrouver des valeurs que je n’ai pas dans ma vie actuelle », explique l’habitant de Seleute.





Le défi « humain » à relever

Le coût des travaux est estimé à 3 millions de francs, dont le 20% doit provenir des futurs coopérateurs. Pour être en cohérence avec les valeurs environnementales, les matériaux seront biosourcés et un maximum proviendra du site même. Mais le défi le plus complexe, selon Aurélia Schorr, la compagne de Robin Voisard, reste l’humain : « On a tous des modes de fonctionnement différents, on a tous une manière de voir différemment les choses. » Pour mener à bien ce projet, la petite équipe se forme à la gouvernance partagée et à la communication non violente. /ncp