Des repas communautaires à Moutier pour lutter contre l’isolement

A partir du 20 août, de manière hebdomadaire, des repas communautaires seront servis dans la salle du Foyer à Moutier. Cette initiative est ouverte à toutes les personnes âgées de Moutier et des environs et est le fruit d’une initiative du Conseil des Seniors de la ville de Moutier appuyée par le Service des Repas à domicile. Cette nouvelle formule sert à pérenniser le Service des repas à domicile mais aussi à lutter contre une solitude qui touche de plus en plus les personnes du 3e âge. Elle a pour but de renforcer les liens sociaux des aînés et de briser leur routine autour d’un repas convivial. « Notre volonté, c’est de réunir les gens », appuie Alain Claude, secrétaire et porte-parole du Conseil des seniors. Mardi, la première table d’hôte a eu lieu et a donné un premier coup d’envoi à cette initiative conviviale.