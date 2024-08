Les nombreux rendez-vous culturels du CCDP

Une soixantaine de rendez-vous culturels en Ajoie jusqu’à l’été prochain. Le Centre culturel du district de Porrentruy a présenté mardi matin son programme. Théâtre, musique, humour, pour petits et grands sont à l’agenda de cette 39e saison. Le CCDP et les autres associations culturelles ajoulotes proposent des inédits, des créations originales et des spectacles à succès. Et parmi les nombreux artistes présents, plusieurs sont Jurassiens. Citons Christophe Gasser, Romain Guélat, Koso Morina, Gérard Wyss, Rachel Kolly, Aude et Grégoire Monnat, Alain Roche. Une présence forte qui s’explique, selon Marie-Claire Chappuis, par la qualité de leur travail. La programmatrice du CCDP indique que ces artistes « font un beau travail et ils créent beaucoup de belles choses ». Certains créateurs ont souhaité montrer leur spectacle. « C’est une grande joie pour un centre culturel régional de pouvoir accueillir ces créateurs et créatrices là. » La Bruntrutaine complète en rappelant que le CCDP est une plateforme à disposition des artistes qui s’inscrivent dans un registre professionnel : « On leur fait confiance. »





De nouveaux partenariats

Le centre culturel du district de Porrentruy a noué cette année de nouveaux partenariats. Si la SAT, Tribunes baroques et Crescendo sont habitués à figurer dans le programme, Cinémajoie, le Rock’R Sauvage et les Echaipouses de Coeuve font leur arrivée. « On a toujours eu cette volonté », indique Marie-Claire Chappuis. Ces associations programmatrices ont parfois besoin d’un appui à géométrie variable : « C’est très important aussi cet aspect-là. » /ncp