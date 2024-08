Un immense monstre de métal à l’œuvre à Alle

C’est un outil de chantier qui a de quoi impressionner. Depuis mardi matin, une grue de 800 tonnes est installée à proximité de la gare de Alle. Ce monstre de métal sert à l’installation de plusieurs éléments ferroviaires. Il s’agit de la plus grande grue mobile sur pneus de Suisse. Mardi, les ouvriers du chantier mené par les Chemins de fer du Jura ont pu poser un embranchement pesant près de 20 tonnes, le tout à 80 mètres de distance. Un travail qui a été rendu possible grâce aux dimensions de l’engin, mesurant justement un peu plus de 80 mètres. Sans cette grue, le chantier aurait été contraint de procéder en utilisant de plus petites grues qu’il aurait fallu déplacer. Mais la configuration des lieux, avec des maisons d’habitations le long des voies, ne s’y prêtait pas. « C’était la variante idéale pour nous, avec la logistique à proximité et aucun déplacement de grue » explique Roméo Raniero, chef de projet aux CJ.