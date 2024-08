BKW a accru sa rentabilité après six mois

BKW affiche une solide performance après six mois en 2024. Malgré un chiffre d'affaires en repli, le fournisseur d'énergie bernois a pu accroître sa rentabilité. L'entreprise relève dans la foulée son objectif de résultat d'exploitation avant intérêts et impôts.

Entre janvier et fin juin, le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) du groupe également actif dans les techniques du bâtiment a progressé de 3,2% sur un an à 438,3 millions de francs, indiquent mercredi les ex-Forces motrices bernoises. Le bénéfice net s'est lui enrobé de 6,6% à 362,5 millions, alors que le résultat net opérationnel, lequel exclut les fonds de désaffectation et de gestion de déchets nucléaires, a fléchi de 0,5% à 302,6 millions.

L'évolution des revenus s'est-elle révélée moins favorable. Le chiffre d'affaires a ainsi diminué de 2,8% à 2,33 milliards de francs. Le repli reflète la baisse des prix du marché de l'électricité, le domaine Energie de BKW ayant vu son produit se contracter de 14,9% à 1,1 milliard.

La performance, en particulier en matière de rentabilité s'est révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé une prestation totale de 2,33 milliards de francs, un Ebit de 405 millions et un bénéfice net de 338 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, le groupe bernois se veut confiant. BKW anticipe une performance favorable de la gestion et du négoce d'énergie et revoit ses attentes à la hausse pour 2024.

BKW table désormais sur un Ebit entre 700 et 800 millions de francs, contre 650 à 750 millions jusqu'alors.

/ATS