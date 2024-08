Cyclomania s'invite à Delémont

Les habitants de Delémont sont invités à pédaler au mois de septembre. La ville appelle mercredi la population à participer au défi national Cyclomania, mis sur pied par Pro Vélo. Les personnes intéressées peuvent télécharger l’application, s’inscrire au défi « Ville de Delémont », faire du vélo et ainsi récolter des points. Celles et ceux qui en totaliseront 60 participeront au tirage au sort pour remporter différents prix. Les trois communes ou régions qui compteront le plus grand nombre de cyclistes actifs seront récompensées. /comm-alr