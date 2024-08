Des suites encore à définir pour « JU-lien.org »

« JU-lien.org » ne constituera pas une fin en soi. La campagne menée en mai et juin derniers pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales conduira à d’autres actions qui n’ont pas encore été arrêtées. Le Gouvernement jurassien a livré ces éléments récemment en réponse à deux questions écrites. Les textes avaient été déposés par la députée suppléante PLR Irène Donzé puis par le CS-POP Rémy Meury, en guise de réplique. L’élue taigonne s’interrogeait, notamment, sur les coûts et l’opportunité de lancer un tel programme au vu de l’état des finances cantonales. Quant au député delémontain, il voulait savoir, entre autres, si la lutte contre la pauvreté constituait une priorité absolue pour l’Etat jurassien. Dans ses réponses, le Gouvernement indique, tout d’abord, que le coût total de la campagne se monte à 70'000 francs entièrement à charge de l’Etat et que les contributions des partenaires du domaine social sont de l’ordre de la collaboration. Le montant avait été porté aux budgets 2023 et 2024 validés par le Parlement. L’exécutif cantonal précise également que l’évaluation réalisée avant la campagne tablait sur un nombre de nouveaux ayants droit qui resterait marginal et que l’augmentation du volume des prestations octroyées s’inscrirait ainsi dans une fluctuation ordinaire. La première évaluation de « JU-lien.org » a confirmé cette hypothèse.







D’autres mesures à déterminer

Pour la suite à envisager, une analyse détaillée sera effectuée durant l’été et servira de réflexion à d’autres mesures qui ne sont pas encore établies à ce jour. La campagne « JU-lien.org » n’est ainsi qu’un point d’étape pour éviter que les personnes qui auraient droit à des prestations sociales y renoncent. Le Gouvernement réaffirme aussi que « la lutte contre la pauvreté figure parmi les missions prioritaires de l’Etat » et qu’il poursuivra ses actions en ce sens « dans le cadre financier qui lui sera donné par le Parlement ». Il s’étonne que l’opportunité du programme « JU-lien.org » puisse offusquer, non sans relever qu’il « doute et trouve très particulier d’imaginer que la situation financière de l’Etat s’améliorera sur le long terme parce que certaines personnes ne revendiqueraient pas leur droit à des conditions d’existence dignes ». /comm-fco