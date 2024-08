Dritchino va remettre le couvert en 2025

Le comité du Dritchino open air festival annonce la tenue d’une troisième édition en 2025. Réunis samedi dernier, les responsables ont relevé le bilan réjouissant de la manifestation de Courgenay en 2024. Dans un communiqué transmis ce jeudi, le président, Serge Surgand, estime que la fréquentation et que les retours du public « attestent de l’intérêt que la région porte à cet événement ». Le rendez-vous est donc fixé pour une nouvelle cuvée, les 23 et 24 mai 2025, dans un cadre identique et selon une formule qui connaîtra quelques développements, mais qui se voudra toujours locale et familiale, avec une affiche partagée entre artistes régionaux et formations internationales de renom. La programmation sera dévoilée dans le courant de l’hiver.

Enfin, si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, les responsables se disent confiants quant aux finances : les caisses de l’association Jura’Zic, à l’origine du festival, sont saines et le bilan des deux premières éditions de Dritchino est positif. /comm-lad