La possible seconde vie des bâtiments de BAT

71 appartements en projet

Ainsi ces trois bâtiments de cinq étages et de 21 et 27 mètres de profondeur ont motivé le jeune homme de Bassecourt, qui s’est intéressé pendant son cursus à la difficulté d’installer des logements traversants dans des locaux à emprise très profonde. Après six mois de travail, il en résulte un projet de 71 appartements de 2 à 7 pièces qui bénéficient tous d’une lumière traversante, ainsi que de nombreux espaces aux deux premiers niveaux destinés à des activités publiques. Pour y parvenir, Enzo Migliano a imaginé des puits de lumière qui apporte ainsi de la luminosité au centre du bâtiment, où se trouvent des vérandas et une rue aérienne. Cet axe donne accès aux différents appartements qui jouissent donc de la lumière d’est en ouest et offre un lieu pour « réunir l’ensemble d’une communauté ». A travers ce travail de master, l’habitant de Bassecourt espère « faire un maximum de bruit et réveiller les esprits sur la thématique des friches industrielles ». /ncp