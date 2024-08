Plus de 500 réfugiés ukrainiens accueillis dans le Jura

L’accueil des réfugiés ukrainiens dans le Jura a un coût, mais l’Etat met tout en œuvre pour en minimiser les effets. Le Gouvernement l’a récemment indiqué en réponse à une question écrite du député Yves Gigon. L’élu UDC demandait notamment à l’exécutif de faire le point sur le nombre de personnes accueillies et les coûts financiers pour le canton.

À fin 2023, le canton du Jura accueillait, selon l'exécutif, 587 réfugiés ukrainiens, au bénéfice d’un permis S, soit environ 30 de plus qu’une année plus tôt. Ce nombre de 587 coïncide plus ou moins avec la totalité des autres personnes au bénéfice de l’asile. En ce qui concerne le coût financier net pour l’Etat, le Gouvernement l’évalue à environ deux millions de francs par an.





Des personnes traumatisées

À la question de savoir combien d’Ukrainiens en âge de combattre se trouvent dans le Jura, l’exécutif parle de 78 hommes entre 20 et 50 ans. Appelé à dire ce qu’il pense sur le fait que ces personnes devraient être au front, il indique que ce n’est pas à lui de se déterminer sur cette question. Les cantons sont uniquement en charge de l’accueil des réfugiés qui se sont vus octroyer un statut de protection S par la Confédération.

Le Gouvernement relève toutefois que les personnes sur le territoire jurassien seraient vraisemblablement inaptes au combat car souffrant de traumatismes divers et ne pourraient pas être renvoyées en Ukraine. /alr