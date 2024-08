Un espace vert digne des dinosaures

Un espace qui appelle à visiter Jurassica Museum

Damien Becker et Marc Lambelet se réjouissent de pouvoir ainsi développer un concept qui ne se retrouve pas dans le jardin botanique. Ce lieu est aussi pensé comme une invitation à découvrir l’ensemble du Jurassica Museum qui se trouve à proximité. La question d’y planter des iris, dont la collection est renommée, n’a pas été retenue : « On a voulu garder une cohérence scientifique assez solide. Les iris sont au parc du jardin botanique et l’idée n’était pas de démultiplier les zones d’observation. » Et des fossiles ou des traces de dinosaures ? Là aussi, Damien Becker explique que « c’était un peu compliqué techniquement » sur un espace assez restreint. /ncp