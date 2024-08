Les enfants ont aussi droit à leur Chant du Gros

Le samedi après-midi du Chant du Gros sera consacré aux enfants. Le Mini du Gros se tiendra le 7 septembre de 13h30 à 17h au jardin d’enfants du Noirmont, à la rue du Marché. Diverses animations et spectacles gratuits figurent au programme qui a été dévoilé vendredi. Les plus jeunes pourront notamment s’amuser avec des jeux en bois, s’initier aux bulles géantes avec AaRoNiK ou encore repartir avec un ballon sculpté par Zebrano. La Compagnie Makadam et le Collectif Les Boutures plongeront les spectateurs dans l’univers du cirque. La conteuse Caroline Cortès présentera, de son côté, deux histoires accompagnées de musique. Le clown Nico sera aussi au rendez-vous, tout comme la fanfare de rue « BG’s » qui viendra d’Estavayer. Les spectacles seront abrités en cas de mauvais temps. /comm-alr