Les soins à domicile jurassiens toujours sur le fil du rasoir

Le ciel s’éclaircit un peu, mais les défis restent nombreux à la Fondation pour l’aide et les soins à domicile (FASD). L’institution a publié vendredi son rapport financier 2023. Elle a clôturé l’année sur une perte de 23'000 francs, soit pratiquement l’équilibre, alors que le budget tablait sur un déficit de plus d’un million. Ce résultat a été obtenu « au prix de gros sacrifices », souligne la fondation qui a mis en place une réorganisation complète et un programme de rigueur. « À titre de comparaison, c’est comme si l’Etat produisait une économie de 48 millions de francs sur une année », a expliqué à RFJ le directeur de la FASD, Ian Hennin. La fondation a notamment eu recours à du personnel intérimaire. Elle a, par ailleurs, réduit massivement la formation et les frais de déplacement par l’instauration de plus petites équipes.