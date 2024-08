Les métiers du futur s’affichent à Tramelan

Les métiers techniques compatibles avec l’écologie ?

Si le monde de l’aéronautique et de l’aérospatiale semble encore et toujours fasciner et faire rêver les foules, un point mérite tout de même d’être soulevé à l’heure où la question des enjeux climatique est sur toutes les lèvres. Peut-on concilier ces domaines de l’aéronautique et de l’aérospatiale avec l’écologie ? « L’écologie c’est la technique », répond Lukas Viglietti. Et d’ajouter « On n’arrive pas à essayer de sauver notre planète et de trouver des solutions sans faire appel à cette technique ou aux sciences ». Même son de cloche du côté d’Hervé de Saint-Exupéry. Cet ancien pilote de chasse, aujourd’hui pilote de ligne et accessoirement membre de la famille du célèbre aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, était lui aussi invité à l’événement Future Days 24 pour y donner une conférence. « Je pense que le secteur aéronautique et spatiale développera à l’avenir des inventions majeures qui révolutionneront les méthodes pour se déplacer proprement », affirme-t-il.