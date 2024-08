Le Musée rural jurassien djâse le patois

Au Musée rural jurassien, on djâse le patois. Ou au moins, on l’écoute. Le musée a en effet décidé d’organiser deux visites guidées, animées par Danielle Miserez et Marie-Rose Salzmann, dite la Yose. La première avait lieu ce dimanche. Une vingtaine de personnes avait fait le déplacement aux Genevez pour l’occasion, dans une ambiance bon enfant.