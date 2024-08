Un brunch anti-gaspi à St-Ursanne

Refuser, réduire, recycler, réutiliser et réinventer. Voilà à quoi correspondent les « 5R », mantra de l’économie circulaire, que la fondation 5R-Saint-Ursanne a fait sien. Pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et à la valorisation des déchets, l’organisme met sur pied un brunch anti-gaspi dimanche, dès 10h dans le cadre des Estivades de la cité médiévale. Il s’agit de la première jurassienne d’un « banquet-foodsave », label de foodwaste.ch, qui coorganise l’événement, soutenu notamment par le canton du Jura et la commune de Clos-du-Doubs.

« Pour sensibiliser les gens, cela ne suffit pas de s’attaquer à l’industrie chimique par exemple, parce que le gaspillage commence dans notre frigo », dit Nicolas Ullrich, chargé de mission pour 5R-St-Ursanne. Concrètement, des fournisseurs locaux apporteront de la nourriture qui n’est plus vendable, mais encore consommable, qui sera préparée par une cuisinière, puis servie sous la forme d’un brunch aux participants, explique Nicolas Ullrich. Ceux-ci n’ont rien à payer, et aucune inscription n’est nécessaire.