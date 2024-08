Montfaucon s’inquiète des nombreux excès de vitesse devant son école

Montfaucon a constaté de nombreux excès de vitesse sur les tronçons limités à 30 km/h. Entre mai 2022 et juillet 2023, la commune franc-montagnarde a installé temporairement et à tour de rôle des radars-info le long des quatre zones 30 présentes sur son territoire. Les résultats fournis dernièrement par la police jurassienne inquiètent les autorités. Deux secteurs sensibles sont principalement concernés par les infractions. En 20 jours, près de 4'500 véhicules ont dépassé les 30 km/h devant l’école primaire, soit un taux d’infraction de 42%. Un usager de la route y a même été mesuré à 72 km/h un jour en tout début d’après-midi. Et puis au Pré-Petitjean, plus de 2'700 véhicules ont été mesurés au-delà de la limite autorisée en l’espace d’un mois pour un taux d’infraction de 40%. Les deux autres secteurs, à la rue de la Poste et à la rue des Tilleuls, sont moins impactés avec respectivement 9% et 8,5% d’infractions.